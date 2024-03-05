والي البيضاء لمسؤولي البرنوصي: “غنبقا نجي نشوف اش كتديرو كل سبت”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحولت منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء في الأيام الأخيرة لأشبه ما يكون بخلية نحل لا تنام بهد أن قام محمد امهيدية والي الجهة بزيارة خاطفة للمنطقة.

و خلال زيارته للمنطقة، لم ترق عديد الأمور للوالي امهيدية و خاصة حالة الطرق المهترئة و التي تغلب عليها الحفر و كذا عدد من المشاريع المتعثرة كمركب أحمد هراس.

و وعد الوالي امهيدية مسؤولي و منتخبي البرنوصي بزيارتهم كل أسبوع، حيث قرر تخصيص يوم السبت لزيارة البرنوصي و المناطق المجاورة لها إسوة ببرمجته زيارات مناطق أخرى في باقي أيام الأسبوع للوقوف على سير و تقدم الأشغال التي أمر بها.

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