والي البيضاء لمسؤولي البرنوصي: “غنبقا نجي نشوف اش كتديرو كل سبت”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تحولت منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء في الأيام الأخيرة لأشبه ما يكون بخلية نحل لا تنام بهد أن قام محمد امهيدية والي الجهة بزيارة خاطفة للمنطقة.
و خلال زيارته للمنطقة، لم ترق عديد الأمور للوالي امهيدية و خاصة حالة الطرق المهترئة و التي تغلب عليها الحفر و كذا عدد من المشاريع المتعثرة كمركب أحمد هراس.
و وعد الوالي امهيدية مسؤولي و منتخبي البرنوصي بزيارتهم كل أسبوع، حيث قرر تخصيص يوم السبت لزيارة البرنوصي و المناطق المجاورة لها إسوة ببرمجته زيارات مناطق أخرى في باقي أيام الأسبوع للوقوف على سير و تقدم الأشغال التي أمر بها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
مرحبا بك السبت والاحد السي مهيدية …وتمنى لك التوفيق
يا سيدي سير طريق سيدي معروف ، تشوف لحفاري كيف دايرة…. والله حتى تحشم وانت توجد في اغنى منطقة من حيث الشركات التي تدفع الضرائب
الناس ناعسة كانه شيء لم يكن
وعيب طريق موجودة بجانب casanearshor… غير امركم مند سنوات و هذه الطريق فيها فوضى وكذلك الترخيص لبنايات تحت الضل ، المهم اطلب من الوالي السيد امهدية ان يقوم بزيارة الطريق سيدي معروف بجانب Les colinnes
بحبك لاخلاصك في واجبك الوطني،أطال الله عمرك وأكثر من امثالك…. فالمغرب يحتاجهم اليوم
من الاحسن ان تغفلهم حتى يشتغلوا و اما ان تعلمهم باك ستزورهم كل يوم سبت فلن تتقدم الاعمال لانهم غشاشون و لصوص و الفوا الغش و التزوير و النصب و الكدب و الا لما كانت هناك حفر او عشوائيات في معظم المدن المغربية