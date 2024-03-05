السنوار أشرف على تشييده.. إسرائيل تدمر “أكبر” أنفاق حماس

2024-03-05 / 11:14
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أكمل تدمير وإغلاق أكبر نفق لحركة حماس على الإطلاق.

وبحسب “تايمز أوف إسرائيل”، تم تفجير أجزاء من النفق من قبل المهندسين القتاليين، بينما قام الجيش الإسرائيلي بضخ الخرسانة في الممرات المتبقية تحت الأرض.

ويمتد النفق الذي تم اكتشافه في 16 ديسمبر الفائت، حوالي أربعة كيلومترات بعمق 50 مترا تحت الأرض في بعض المناطق ويبدو أنه واسع بما يكفي لمرور المركبات من خلاله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وأخيه شاركا في عملية إنشاء هذا النفق بشكل مباشر، حيث أشرفا على عمليات التخطيط.

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