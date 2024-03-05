الإصابة تضرب عبقار قبل وديتي موريتانيا وانغولا

تعرض الدولي المغربي عبد الكبير عبقار للإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه ديبورتيفو ألافيس بأوساسونا، أمس الإثنين، لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وترك عبقار أرضية الملعب في الدقيقة الرابعة والعشرين من الجولة الأولى بعد تعرضه للإصابة.

وينتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة في غضون الساعات القليلة القادمة من أجل الوقوف على مدى خطورة إصابته وتحديد مدة غيابه.

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