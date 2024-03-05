الهند.. زوج سائحة تعرضت للاغتصا.ب الجماعي يقبل تعويضا ماديا

2024-03-05 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

سلمت شرطة ولاية جهارخاند الهندية تعويضا قدره 10 آلاف روبية (12000 دولار أمريكي) لزوج امرأة إسبانية تعرضت للاغتصاب الجماعي في منطقة دومكا يوم الجمعة الماضي.

وقالت الشرطة إن المرأة الإسبانية، التي كانت في جولة بالدراجة مع زوجها، تعرضت للاغتصاب الجماعي من طرف 7 أشخاص على بعد حوالي 300 كيلومتر من عاصمة الولاية رانشي، حيث كانت تقضي الليل في خيمة مع زوجها.

وقبل زوج المرأة التعويض وشكر شرطة الولاية على التحقيق السريع في القضية.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الهندية القبض على 3 أشخاص بزعم تورطهم في الجريمة، وما زالت عمليات البحث جارية للقبض على المتهمين الأربعة الآخرين.

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تعليق واحد

  1. اذا كان معنى الاغتصاب المعنى المتعارف عليه، ف 1200$ ثمن رخيص جدا .. اغتصاب جماعي لا ثمن يمكن ان يلملم الاثر النفسي على الضحية .. صراحة هذ المبلغ المادي احتقار للضحية..

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