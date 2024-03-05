خريبكة: مناقصة ب”OCP” تثير قلق شركات

2024-03-05 / 10:04
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هبة بريس - خريبكة

رفضت شركات تفاصيل مناقصة للمكتب الشريف للفوسفاط خاصة بأحذية السلامة والمسطرة تحت رقم AO58667 .

التفاصيل الواردة على “هبة بريس” تقول ان المناقصة تضمنت ” بلوكاج ” من شأنه أن يعيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولات .

مصدر ” هبة بريس * أكد ان قسم المشتريات بقطاع مصطفى التراب طالب في رسالة إلى جميع الشركات المقبلة على المنافسة بإحضار منتوج لشركات بعينها في حين سجل ان هذه الشركات هي نفسها تعتبر منافسة بمعنى أن التعامل معها من قبل هذه الشركات لن يجدي أي نفع على إعتبار أنها طرف في السباق

وعبرت بعض المقاولات في اتصال بهبة بريس عن ” اندهاشها” من العملية التي تم التركيز فيها عن عدم قبول منتوجات بديلة مماثلة وهي الطريقة التي اعتبرت بالغير المعتادة على الاطلاق بالنسبة المكتب الشريف للفوسفاط .

ورفض ممثلون عن بعض الشركات ما ٱلت اليه مشاوراتهم مع المصنعون الأجانب الذين أحالوهم عن ممثلين لهم بالمغرب غير ان النتيجة صبت في “عدم القبول” لكونهم فائزون بصفقة فصلت على مقاصهم

متصل بهية بريس قال إن استدعاء بعض الشركات المشاركة في المناقصة وتقييد “العمل التجاري’ بأسماء شركات محددة في 5 غير منصف ويعتبر ” تأثيث ” للعملية ليس الا .

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