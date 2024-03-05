السجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور

2024-03-05 / 09:46
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هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بمعاقبة السائق المتسبب بوفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته، بالحبس 3 سنوات، وغرامة 40 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار).

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في وفاة أشرف عبد الغفور؛ نتيجة حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتبين أن السائق كان يسير بسرعة جنونية، واصطدم بسيارة الفنان الراحل من الخلف، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفي وموت الفنان.

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