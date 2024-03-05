ميدلت.. انتحا.ر تلميذة شنقاً بداخلية مؤسسة تعليمية

ع محياوي _ هبة بريس

أقدمت تلميذة، صباح يوم أمس الاثنين، على وضع حد لحياتها شنقا، بداخلية ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة ميدلت.

وحسب مصدر الجريدة، فقد تم العثور على التلميذة البالغة من العمر 17 سنة، جثة هامدة معلقة بـ”شال” داخل غرفتها بداخلية المؤسسة التعليمية في ظروف غامضة.

و أوضح نفس المصدر ، أن الضحية تنحدر من ضواحي إملشيل، وكانت تتابع دراستها بالسنة الأولى بكالوريا تكنولوجيا، مشيرا الى أن أسباب انتحارها لا تزال مجهولة.

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