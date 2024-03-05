سلالة الصردي بالبروج…القرض الفلاحي يتعهد بدعم الكسابة

محمد منفلوطي_هبــة بريس

قال البرلماني عن إقليم سطات محمد الهيشامي إن الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، تعهد بتسريع وتفعيل حصص الدعم المخصص لجمعيات سلالة الصردي بني مسكين أنوك في أقرب الآجال نظرا للظروف الصعبة التي يعرفها القطاع الفلاحي في ظل توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا ومنطقة البروج على وجه الخصوص.

وأضاف الهيشامي في اتصال بهبة بريس، أن اللقاء الذي جمعه والمدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، عرف مناقشة العديد من المواضيع من بينها، تسريع الدراسات المخصصة لتمويل الاستثمارات الفلاحية التي تتماشى والظرفية الراهنة، مع ضرورة تسريع الافراج عن مستحقات التأمين الفلاحي ( لمامدا )، وكذا تمديد العمل بالوحدة المتنقلة للوكالة البنكية بمنطقة البروج.

هذا ويذكر، أن عاصمة بني مسكين البروج كانت على موعد مع أكبر تظاهرة لانتقاء أجود سلالة الصردي من تنظيم الجمعية الوطنية لمربي للغنم بمنطقة بني مسكين، ضمن مسابقة في وشم وانتقاء فحول سلالة الصردي، وهي العملية التي منحت الإخوان خليل من القراقرة بني مسكين المرتبة الأولى بعدد 122 فحلا ممتازا..

كما أن المنطقة تضررت بشكل كبير من توالي سنوات الجفاف، مما يتطلب من الجهات الوصية على القطاع تقديم الدعم للفلاحين والكسابة وخاصة الصغار لمواجهة الركود الاقتصادي وتخفيف المعاناة عنهم، والعمل على المحافظة على الثروات المائية بالمنطقة وخاصة منابع عيون رأس البروج التي لازالت صامدة رغم توالي سنوات الجفاف وقلة الأمطار، إلا أنها تعاني الاهمال والتهميش والاجهاد المائي في زمن دق فيه ناقوس الخطر ايذانا بنذرة المياه..

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