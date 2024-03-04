إنريكي يدفع لاعبي باريس سان جيرمان للإنقلاب على مبابي

إنريكي يدفع لاعبي باريس سان جيرمان للإنقلاب على مبابي

2024-03-04 / 23:00
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يحظى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بدعم قوي من لاعبي الفريق، في إدارة الصراع المكتوم مع كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” أن إنريكي يلجأ لتدوير التشكيل الأساسي لسببين، أولهما تحفيز لاعبيه ووضعهم تحت الضغط، وثانيهما التعافي بدنيا.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني نجح في إقناع لاعبي باريس، بأن كل عنصر سيلعب دورا هذا الموسم.

وتابعت بأن لاعبي باريس وقفوا في صف إنريكي، عندما أعلن استبدال مبابي بين شوطي مباراة موناكو.

وكشفت الصحيفة “لم يحاول أي لاعب، احتضان مبابي أو مواساته، بل التزموا باحترافية تامة وتركيز والاستماع لتعليمات مدربهم قبل العودة للملعب”.

وأشارت “لقد فوجئ بعض اللاعبين بعدم جلوس زميلهم على مقاعد البدلاء، ولكن جلوس مبابي في المدرجات، لم يكن موضع نقاش كبير بينهم”.

وأكدت أن الأجواء كانت جيدة في تدريبات الفريق الباريسي أمس الأحد، حيث تبادل اللاعبون، الضحك وروح الدعابة.

وأوضحت أن اللاعبين اعتبروا اللقاء الذي تم بين إنريكي ومبابي، صباح السبت الماضي، كان بمثابة تصفية الأجواء بين الطرفين.

وقالت لوباريزيان “لم يتفاجأ لاعبو باريس بقرار زميلهم مبابي بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري”.

وختمت تقريرها “لكن بعد شهر من هذه الضجة، التزم لاعبو البي إس جي بالأهداف الجماعية للفريق، أكثر من الاهتمام بمعاناة زميلهم في الفترة الأخيرة”.

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