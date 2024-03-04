10 شهداء في قصف إسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي بغزة

2024-03-04 / 23:32
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هبة بريس _ وكالات

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء اليوم الإثنين، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على مدنيين فلسطينيين لدى سعيهم للحصول على مساعدات في غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح إلى 19 شهيدا.

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، دون إصابات، فيما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لاهيا، شمال القطاع.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس، جنوب القطاع، منذ صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم

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‫6 تعليقات

  1. اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة والقاتلة وحسبنا آلله ونعم الوكيل في الصهاينة الإرهابيين والمفسدين.

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  2. نحن على أبواب شهر رمضان المبارك يجب على الدول العربية الإسلامية التدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

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  3. تحركوا يا مسلمين غزة الأبرياء تغرق في دمها ولا أحد يحرك ساكنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  4. هم أحياء عند ربهم وذهبوا شهداء ، اللهم انصر اخواننا الفلسطينين وارحم موتاهم واجعلهم مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

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  5. العين تدمع والقلب يتألم ولا حيلة لنا سوى الدعاء لهم والمسؤول الوحيد هو الصهاينة الإرهابيين والمفسدين الله يأخذ الحق فيهم وسيكون مصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

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  6. حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا في هذه الحرب الفتاكة والقاتلة التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى الأبرياء الذين لاذنب لهم وجلهم اطفال ونساء كذالك مسنين اللهم هذآ منكر.

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