تبون يستجدي دعم ايران باعلان تطابق لوجهات النظر حول ضرب الوحدة الترابية المغربية

2024-03-04 / 22:26
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هبة بريس - اس.بويعقوبي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ارتياحه لما أسماه تطابق في وجهات النظر بين بلاده وايران حول قضية الصحراء ، مستجديا دعم طهران لمضايقة المغرب في وحدته الترابية .

وكعادة حكام قصر المرادية لم يتردد عبد المجيد تبون في اغتنام فرصة لقائه بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على هامش منتدى مصدري الغاز الذي احتضنته بلاده، في استجداء ود طهران قصد كسب موقف يخرج تبون ونظام العسكر من عزلة دولية أضحت العنوان الأبرز لدبلوماسيته الفاضلة.

تبون قال خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيسي بأنه مرتاح لِتطابق وجهات النظر بين بلده وايران ولتوافقهما على مواصلة الجهود للمساهمة في استتباب الاستقرار في هذه المنطقة وفي حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي بما فيها قضية الصحراء .

جدير بالذكر أن المملكة المغربية قامت سنة 2018 بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بعد ثبوت تورط طهران عبر حزب الله بتقديم الدعم لجبهة البوليساريو قصد تكوين قيادة عسكرية وتسليمها أسلحة .

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