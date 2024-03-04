حجز كمية من الادوية ومهيجات جنسية مهربة بإقليم اشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة سيدي بيبي التابع لسرية اشتوكة آيت باها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين رابع مارس الجاري، توقيف شاحنة محملة بحوالي ثلاثين طنا من المواد المهربة المتنوعة.

وقد جرى توقيف الشاحنة ، وفق اخبارية توصلت بها مصالح الدرك الملكي ، تفيد أن شاحنة مخصصة لنقل البضائع من الحجم الكبير مشتبه فيها، كانت مركونة بمركز سيدي بيبي.

واستناداً إلى ذات المصادر، فقد جرى تنفيذ هذه العملية ميدانيا بحضور رئيس المركز الترابي للدرك بمعية عدد من العناصر الدركية ، حيث تم تطويق الشاحنة واعتقال سائقها.

وقالت مصادر ” هبة بريس ” ان حمولة الشاحنة المحجوزة ، ضمت كمية من الادوية المهربة ومهيجات جنسية وملابس ولوازم الهواتف النقالة من شواحن واكسسوارات مختلفة، والعشرات من المواد الأخرى.

هذا وقد جرى إخضاع السائق لبحث قضائي تحث إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي الأبحاث والتحريات المفتوحة على ضوء هذه القضية، على أمل الوصول إلى أصحاب الشحنة واعتقالهم.

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