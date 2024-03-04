بلال الخنوس مطلوب في الدوري الألماني

بلال الخنوس مطلوب في الدوري الألماني

2024-03-04 / 20:47
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بات الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب وسط جينك البلجيكي مطلوبا في الدوري الألماني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت” فإن الخنوس مطلوب في فريقي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بعد مستوياته المميزة مع فريقه خلال الموسم الحالي.

ويقدم بلال الخنوس مستويات مميزة مع فريقه جينك البلجيكي، وبات من أفضل لاعبي الوسط في هذا الدوري، ما جعله يحظى باهتمام أندية أوروبية وازنة.

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