بركة يتباحث بالرباط مع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني

2024-03-04 / 21:47
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني، أوسكار بوينتي سانتياغو، تمحورت حول العديد من مشاريع التعاون المشترك.

وقال بركة في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن هذه المباحثات كانت فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ووضع خريطة طريق لتنزيل المشاريع الكبرى التي سيتم إنجازها في مجال البنيات التحتية والموانئ والتحضير لكأس العالم لكرة القدم 2030 الدذي سينظم بشكل مشترك في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وأضاف بركة أن المباحثات تطرقت أيضا للمشروع الكبير للربط القاري بين المغرب وإسبانيا الذي سيسهم في ترسيخ هذه العلاقات الثنائية المتميزة التي تعرف مستويات متقدمة جدا.

واشار الوزير في هذا الصدد إلى اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الذي سينعقد في أواخر شهر ماي المقبل، من أجل وضع خارطة طريق للعمل على تقييم الدراسات المنجزة في هذا الإطار، ووضع التصور النهائي لهذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للبلدين وكذلك للقارتين الإفريقية والأوروبية.

من جهتهن أكد بوينتي في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء كان مثمرا للغاية إذ مثل فرصة لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالمشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية بما في ذلك السكك الحديدية والشبكة الطرقية، فضلا عن التحدي المشترك المتمثل في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، والتعاون بين الموانئ.

كما نوه الوزير الإسباني بمستوى العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين، داعيا إلى الاستفادة من هذا المعطى لتحقيق مزيد من المنجزات المفيدة للطرفين في المستقبل.

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