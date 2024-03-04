مدرب الهلال السعودي يستبعد بونو من مواجهة إتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

قرر خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي استبعاد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن مواجهة إتحاد جدة، المقررة غدا الثلاثاء، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك في أعقاب إختيار المدرب البرتغالي لقائمة أجانب فريقه في مواجهة الإتحاد السعودي، حيث اختار كل من كوليبالي وسافيتش ومالكوم ونيفيز وميتروفيتش.

وفضل مدرب الهلال السعودي الاعتماد على حارس محلي في مواجهة الغد أمام إتحاد جدة، من أجل الاعتماد على 5 لاعبين أجانب في المواجهة.

وتنص لوائح الإتحاد الآسيوي على تواجد 5 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق خلال مباريات دوري أبطال آسيا.

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