الحوثيون يتبنون استهداف سفينة إسرائيلية

2024-03-04 / 20:48
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هبة بريس _ وكالات

تبنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الإثنين، استهداف سفينة (إم إس سي سكاي) الإسرائيلية في البحر العربي، في عملية قالت الجماعة إنها جاءت بعد ساعات من إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال الناطق العسكري باسم قوات الجماعة، العميد يحيى سريع، إن قواتهم البحرية نفذت “عمليةَ استهدافٍ لسفينة إسرائيلية (إم إس سي سكاي) في البحرِ العربي “بعددٍ منَ الصواريخِ المناسبةِ”، “وكانتِ الإصابةُ دقيقةً”.

كما أعلن عن إطلاق “عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر”.

وقال إن ذلك يأتي “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمنَ الرد على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيٍّ على بلدِنا”.

وأكد استمرار القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ” في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ”.

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