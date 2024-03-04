مسلسل إبراهيم دياز يصل مرحلته الأخيرة.. واللاعب يستعد لحسم قراره

وصل مسلسل اللاعب ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز مرحلته الأخيرة، حيث يستعد اللاعب لحسم قراره.

وتلقى إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني دعوتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإتحاد الإسباني في نفس الوقت، وذلك قبل التوقف الدولي لشهر مارس الحالي.

ووفقا لمصادر إعلامية إسبانية فإن إدارة ريال مدريد توصلت بدعوتين من جامعة الكرة المغربية واتحاد الكرة الإسباني، في إنتظار حسم اللاعب لوجهته الدولية واختيار المنتخب التي سيدافع عن ألوانه مستقبلا.

وينتظر ان تكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في قرار إبراهيم دياز، الذي يفاضل في الوقت الحالي بين المغرب وإسبانيا من أجل إختيار المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه خلال مشواره الدولي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp