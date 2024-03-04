دونالد ترامب

محكمة ترفض “عدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية”

2024-03-04 / 20:24
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هبة بريس _ الرباط

ألغت المحكمة الأميركية العليا بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره “فوزًا كبيرًا” للولايات المتحدة.

وقالت المحكمة في قرارها “لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة”.

من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في حكومة ولاية كولورادو جينا غريزوولد عن “خيبة أملها” إزاء القرار، وجاء في منشور لها على منصة إكس أن الولاية يجب أن تكون قادرة على منع المتمرّدين “الذين ينكثون بالقسَم”.

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