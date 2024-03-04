تعميم الحماية الاجتماعية خطوة استراتيجية نوعية نحو مغرب المستقبل
الصورة تعبيرية

وزيرة الصحة المالية تشيد بورش” الحماية الاجتماعية” بالمغرب

2024-03-04 / 20:15
2
هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بمالي، آسا باديالو توري، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية.

وأوضحت باديالو توري، في تصريح صحفي، عقب مباحثات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن مالي ترغب في الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في هذا المجال بهدف النهوض بالنظام الصحي في بلدها.

وفي هذا الصدد، دعت الوزير المالية الى مزيد من التعاون بين البلدين، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب بهدف تمتيع الشعبين بأفضل الظروف الاجتماعية.

من جانبه، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في تصريح مماثل، إن هذه المباحثات شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الصحة، وذلك في سياق الورش الإصلاحي الكبير الذي انخرط فيه المغرب للنهوض بالمنظومة الصحية، وكذا الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن اللقاء شكل، أيضا، مناسبة للاتفاق حول آفاق التعاون الثنائي بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الصحي على الصعيد الدولي.

يذكر أن هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة السيدة باديالو توري في أشغال الدورة 11 للمؤتمر الإفريقي حول ”حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه الأسري”، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 29 فبراير إلى 2 مارس الجاري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب والبحرين لتعزيز ريادة الأعمال النسائية

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب والبحرين لتعزيز ريادة الأعمال…

2024-03-04 / 23:19
Photo of حجز كمية من الادوية ومهيجات جنسية مهربة بإقليم اشتوكة

حجز كمية من الادوية ومهيجات جنسية مهربة بإقليم اشتوكة

2024-03-04 / 22:30
Photo of وجدة ..المصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات ذات بعد اجتماعي واقتصادي وسياحي

وجدة ..المصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات ذات بعد اجتماعي…

2024-03-04 / 21:59
Photo of تيزنيت : هكذا جرت جلسة محاكمة المعتقلين في قضية انهيار عمارة في طور البناء

تيزنيت : هكذا جرت جلسة محاكمة المعتقلين في قضية…

2024-03-04 / 21:50
Photo of بركة يتباحث بالرباط مع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني

بركة يتباحث بالرباط مع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني

2024-03-04 / 21:47
Photo of المغرب واسبانيا يتفقان على اطلاق خط بحري بين مدينة طرفاية وجزر الكناري

المغرب واسبانيا يتفقان على اطلاق خط بحري بين مدينة…

2024-03-04 / 21:26
Photo of الرباط : اختفاء مبلغ مليار و900 مليون من بنك يضع أربعة أشخاص رهن التحقيق

الرباط : اختفاء مبلغ مليار و900 مليون من بنك…

2024-03-04 / 20:06
Photo of وزير اسباني: مستعدون للمساهمة في تطوير شبكة النقل السككي بالمغرب

وزير اسباني: مستعدون للمساهمة في تطوير شبكة النقل السككي…

2024-03-04 / 19:57
Photo of صديقي : نولي أهمية خاصة للمنتوجات المجالية

صديقي : نولي أهمية خاصة للمنتوجات المجالية

2024-03-04 / 19:42
Photo of جمعية مغربية تضع ملف استعادة سبتة ومليلية وجزر الكناري أمام الأمم المتحدة

جمعية مغربية تضع ملف استعادة سبتة ومليلية وجزر الكناري…

2024-03-04 / 18:52

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق