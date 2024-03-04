برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجميه دي يونغ وبيدري

هبة بريس _ رياضة

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن طبيعة إصابة كل من لاعبه الهولندي دي يونغ وزميله بيدري.

وقال برشلونة في بيان: ” دي يونج يعاني من التواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن، وبيدري يعاني من إصابة في العضلة الفخذية المستقيمة في فخذه الأيمن”.

، ولم يكشف الفريق الكتالوني عن مدة غياب اللاعبين وقال في هذا الصدد: “كلاهما غير متاحين وسيتحدد عودتهما بناءً على عملية التعافي”

وخرج كل من دي يونغ وبيدري خلال الشوط الأول من مباراة برشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو 0-0 أمس الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وينتظر برشلونة عدة مباريات مهمة في الأيام المقبلة حيث سيواجه مايوركا وأتلتيكو مدريد توالياً في مسابقة الدوري الإسباني هذا بالإضافة إلى لقاء العودة أمام نابولي الإيطالي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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