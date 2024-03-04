العبدلاوي يطالب رئيس جهة الشمال بتوضيحات حول “اقتناء الشوكولاته “

2024-03-04 / 18:16
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هبة بريس _ طنجة

أعاد البشير العبدلاوي ، المستشار بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة عن حزب العدالة والتنمية ، اليوم الاثنين ، طرح قضية شراء رئيس الجهة عمر مورو كمية من الشوكلاتة بقيمة تقدر بـ 6 ملايين سنتيم ، خلال دورة شهر مارس .

وطالب العبدلاوي( عمدة مدينة طنجة السابق ) رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بتوضيحات عن ما نشر عبر وسائل الإعلام، بخصوص إقتتاء كمية من الشوكلاتة “عالية الجودة” مقابل مبلغ كبير يقدر بـ 6 ملايين ونصف سنتيم و1000 درهم للكيلوغرام الواحد، بمناسبة رأس السنة الميلادية بحسب تعبير البشير العبدلاوي .

من جانبه رد عمر مورو على انتقادات البشير العبدلاوي ، مشيرا إلى أنه تعلم شراء الشوكولاته منه حينما كان يترأس المجلس الجماعي لطنجة ويقوم باهدائها للمسؤولين بحسب تعبيره .

وكانت جريدة “الأخبار” التي نشرت الخبر في ابانه قد قالت ان مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة قد اقتنى كمية من الشوكولاته الفاخرة بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة، عبارة عن 60 علبة تزن كل واحدة منها كيلوغراما واحدا، مقابل مبلغ لا يتجاوز 67 ألف درهم، حيث رد عمر مورو في وقتها ان العلب من الشوكولاته تم شراؤها من شركة تتواجد خارج مدينة طنجة، وخصصت لفائدة ضيوف وشركاء مجلس الجهة.

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