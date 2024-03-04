ميدو يهاجم محمد صلاح ويتهمه بتعمد الغياب عن معسكر المنتخب المصري

اتهم المهاجم المصري السابق أحمد حسام “ميدو” ضمنيًا مواطنه ونجم نادي ليفربول محمد صلاح بالتمرد وتعمُّد الغياب عن معسكر منتخب “الفراعنة” المنتظر أن يُقام خلال شهر مارس.

وفي برنامجه الذي يُبَثّ على قناة “المحور” المصريةـ اتهم ميدو صلاح بالموافقة على الخطاب الذي أرسله نادي ليفربول للاتحاد المصري بغية إعفائه من الانضمام إلى معسكر منتخب “الفراعنة”، وذلك بقوله: “ليفربول لم يكن ليرسل الخطاب لولا موافقة محمد صلاح، حذار أن يقول لي شخص إن ليفربول بعث هذا الخطاب دون علم صلاح “.

وتابع قائلًا: “صلاح دعم خطاب ليفربول حتى يخرج من المعسكر، الاتحاد المصري مصدوم من الخطاب، الكابتن حسام وإبراهيم (حسن) لم يتوقعا هذا الخطاب في التوقيت الحالي”.

وأضاف ميدو: “توقيت إرسال الخطاب من ليفربول مبكر، خاصةً أن المعسكر سينطلق بعد أسبوعين تقريبا، وفي ظل الأقاويل والأخبار التي تتحدث عن وجود خلاف بين محمد صلاح وحسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد”.

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