ليفربول يراقب نجم منتخب الفتيان أيت بودلال

ليفربول يراقب نجم منتخب الفتيان أيت بودلال

2024-03-04 / 17:25
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يراقب نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد أيت بودلال، نجم المنتخب المغربي للفتيان تمهيدا لضمه مستقبلا.

وكشفت تقارير إعلامية أن النادي الإنجليزي وضع موهبة أكاديمية محمد السادس تحت المجهر من أجل مواكبة تطور مستواه تمهيدا لضمه إلى صفوفه.

يشار إلى أن عبد الحميد أيت بودلال من مواليد سنة 2006، وقد بدأ مشواره مع الكوكب المراكشي قبل الالتحاق باكاديمية محمد السادس.

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