طنجة.. انتشال جث.ة أربعيني سقط في بئر بحديقة “ڤيلا”
هبة بريس - مكتب طنجة
انتشلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة طنجة، جثة شخص في الأربعينات من العمر من عمق بئر بفيلا سكنية تقع بحي “فال فلوري ” وسط المدينة .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فالمعني بالأمر البالغ من العمر 42 سنة سقط في البئر المتواجد بحديقة الفيلا ماتسبب في وفاته حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية في الحين لانتشال جثته .
وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة طنجة ، كما باشرت السلطات الأمنية اجراءاتها لتحديد ظروف الحادث .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
Ya rebbi salama llah yahfad
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله