طنجة.. انتشال جث.ة أربعيني سقط في بئر بحديقة “ڤيلا”

هبة بريس - مكتب طنجة

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة طنجة، جثة شخص في الأربعينات من العمر من عمق بئر بفيلا سكنية تقع بحي “فال فلوري ” وسط المدينة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فالمعني بالأمر البالغ من العمر 42 سنة سقط في البئر المتواجد بحديقة الفيلا ماتسبب في وفاته حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية في الحين لانتشال جثته .

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة طنجة ، كما باشرت السلطات الأمنية اجراءاتها لتحديد ظروف الحادث .

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