ثلاثيني ينت.حر برمي نفسه من الطابق الثالث بالقصر الكبير

هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شخص في الثلاثينات من العمر حدا لحياته ، أمس الأحد، بالقاء نفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية بالقصر الكبير .

وقالت مصادر محلية، ان الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية قد تكون دافعا وراء إقدامه على انهاء حياته بتلك الطريقة المأساوية .

وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالقصر الكبير في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بالهالك الى الانتحار.

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