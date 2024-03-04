ثلاثيني ينت.حر برمي نفسه من الطابق الثالث بالقصر الكبير

2024-03-04 / 15:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شخص في الثلاثينات من العمر حدا لحياته ، أمس الأحد، بالقاء نفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية بالقصر الكبير .

وقالت مصادر محلية، ان الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية قد تكون دافعا وراء إقدامه على انهاء حياته بتلك الطريقة المأساوية .

وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالقصر الكبير في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بالهالك الى الانتحار.

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‫4 تعليقات

  4. الغرب يموتون في السجون لأنهم يعانون بأمراض نفسية أو سكت قلبه فجأة كالطبيب المشهور الذي كان ضد المخزن ورجع للمغرب فأرسلوه الئ ربنا ونشروا انه مات موتة عقلية أي طبيعي

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