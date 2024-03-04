“حاتم عمور” يلهب حماس جمهور “الليلة المغربية” بالرياض

2024-03-04 / 15:42
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هبة بريس - فن

سطع نجم حاتم عمور في سماء الرياض خلال حفل “الليلة المغربية” ، ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجمع هذا الحفل، حاتم عمور بالموسيقار، عبد الوهاب الدكالي وكذا زينة الداودية والكريني. واحتشدت الجماهير بأعداد كبيرة في مسرح “أبي بكر سالم” بالرياض، للاستمتاع بأداء الفنان، حاتم عمور، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه وأغاني الموروث الشعبي المغربي، ما أضفى على الأمسية جوا رائعا.

وحظيت أغاني الفنان، حاتم عمور بتفاعل كبير من الجمهور، الذي لم يتوانى عن التفاعل والرقص على إيقاعاتها الرائعة، وقدم عمور أداءً استثنائيًا، حيث تألق بصوته القوي وأدائه المميز الذي تعود عليه الجمهور الحاضر.

وعبر حاتم عمور عن سعادته البالغة بنجاح حفل “الليلة المغربية”، مشيداً بحضور الجمهور من مختلف الجنسيات وتفاعلهم الإيجابي والرهيب، معبرا عن شكره العميق للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ولمحبيه الذين جعلوا هذا الحدث لا يُنسى.

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