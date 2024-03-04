“واقعة الصفعة”.. أبطوي يعتذر ويؤكد: “تعرضت للاستفزاز ولسب والدتي”

هبة بريس - الرباط

كشف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يوسف أبطوي، عن تفاصيل “واقعة الصفعة” والخلاف الذي وقع بينه وبين زميله في الحزب منصف الطوب .

وأكد أبطوي في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، أنه اعتذر للبرلماني منصف الطوب أمام الجميع، معتبرا أن أياد خفية تستقصده بسبب “مواقفه السياسية”.

وعن حيثيات الواقعة، ذكر ابطوي، أن الأمين العام للحزب قدم مرشح اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب عبد الجبار الراشدي، المتوافق عليه داخل اللجنة التنفيذية، قبل أن يظهر أشرف أبرون كمرشح منافس ما تسبب في خلاف.

وأتابع أبطوي أن أبرون كان متمسكا بترشحه، ما دفع ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية الى التدخل لإقناعه بالتنازل، مشيرا الى أنه بدوره حاول إقناع ابرون بالتراجع عن ترشحه قبل أن يتوجه الطوب الى المنصة ويتهجم على أبرون وعلي واتهمني بالوقوف وراء الأمر”

وأكد ابطوي على أن تعرض للاستفزاز والهجوم وسب والدته المتوفية،

وهو ما أسفر عن ردة فعل”اللارادية” و”الغير مقبولة”.

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