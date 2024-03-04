إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-04 / 13:54
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران: 12 ملم

– الرباط: 8 ملم

– مكناس: 6 ملم

– سلا والناظور: 05 ملم

– سيدي سليمان: 4 ملم

– تازة وفاس وبنسليمان: 3 ملم

– الدار البيضاء : ملمتران

– تيط مليل والمحمدية: ملم واحد

– وجدة والجديدة والحسيمة وسطات والنواصر وشفشاون: أقل من ملم.

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