إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران: 12 ملم
– الرباط: 8 ملم
– مكناس: 6 ملم
– سلا والناظور: 05 ملم
– سيدي سليمان: 4 ملم
– تازة وفاس وبنسليمان: 3 ملم
– الدار البيضاء : ملمتران
– تيط مليل والمحمدية: ملم واحد
– وجدة والجديدة والحسيمة وسطات والنواصر وشفشاون: أقل من ملم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
أفران معروفة بالشتاء و الخيرات
اللهم أغثنا اللهم أغثنا يارب العالمين
اللهم صبا نافعا