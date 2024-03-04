بالأرقام.. المغرب يرفع قيمة صادراته للخارج و يقلص حجم الواردات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 15,3%، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8% لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2% لتبلغ 35,66 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4% برسم شهر يناير الماضي.

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