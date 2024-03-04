بالأرقام.. المغرب يرفع قيمة صادراته للخارج و يقلص حجم الواردات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 15,3%، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8% لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2% لتبلغ 35,66 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4% برسم شهر يناير الماضي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
يجب على المغرب ان ينهج سياسية المواد الأساسية بدل استيراد مواد أخرى لا فائدة منها وهي من تسبب له اغراق السوق بمنتوجات هي موجودة في بلادنا فلاداعي لذالك.
الدولة التي لاتحقق متطلبات شعبها فهي لا محل لها من الإعراب.
العجز التجاري تراجع هذآ دليل على ان الواردات تراجعت بشكل كبير.
كي نضمن اقتصادا قويا ومهم يجب تشجيع الصادرات وترشيد الواردات من أجل إنقاذ المنتجات دولتنا.