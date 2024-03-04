حكم مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يعترف بخطئه

اعترف جيل مانزانو، حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة ال27 من الدوري الإسباني بخطئه.

يذكر أن المباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، بسبب إطلاق الحكم صافرة النهاية قبل لحظات من إحراز ريال مدريد هدف الفوز.

وقال الصحفي الإسباني إيدو جارسيا، على إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “لقد تحدثت مع جيل مانزانو وما يمكنني قوله إنه يعلم أنه كان مخطئا. لكنه هادئ للغاية”.

وسبق أن ذكرت تقارير أن اللجنة الفنية للحكام بالليجا لا تفهم كيف أنهى الحكم جيل مانزانو المباراة في هذه اللحظة، وترى أنه أمر غير مقبول.

ورغم ذلك ترى اللجنة الفنية للحكام أن الحكم وتقنية الفيديو قدما مباراة جيدة حتى تلك اللحظة (صافرة النهاية)، والتي وضعت الدوري الإسباني في ساحة الرعب.

وانتهت مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالتعادل 2-2 في الجولة ال27 من الدوري الإسباني.

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