عَطية الله حبيس مقاعد البُدَلاء في ظهوره الأول بالدوري الروسي

ظل الدولي المغربي يحيى عَطية الله حَبِيس مقاعد البدلاء في المباراة التي تعادل فيها فريقه سُوتشي أمام مضيفه بَالْتيكا، أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الروسي.

ولم يحصل الظهير الأيسر المغربي على فرصة المشاركة في مباراة الأمس، وظل حَبيس مقاعد البُدَلاء في أول ظهور له مع فريقه الجديد الذي يَتَذيَّل ترتيب الدوري الروسي.

ومعلومٌ أن يحيى عَطِية الله إنضم إلى صُفوف سوتشي الروسي خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية الأخيرة قادما إليه من الوداد الرياضي.

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