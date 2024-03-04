في عيد ميلاده.. أسامة رمزي لزوجته: “نتي هي العيد ديالي”

2024-03-04 / 12:54
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هبة بريس - القسم الفني

حرصت الطبيبة والمؤثرة أميرة مرتضى، على تهنئة زوجها الفنان أسامة رمزي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أميرة على حسابها بموقع “انستغرام”  صورة تجمعها بزوجها علقت عليها “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وشريكي وبيتي، وقلبي ومكاني الآمن..أتمنى أن أمنحك السعادة التي تجلبها لي”.

ورد أسامة رمزي على تدوينة زوجته قائلا : “نتي هي العيد ديالي الزين”.

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‫7 تعليقات

  1. كان الأولى الاحتفال بتقديم هذه الكلمة العظيمة للام التي تبقى حبا بلا مقابل . لكن لظروف مادية لا نعلمها فضل رمزي تقديم التهنئة لزوجته

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  2. نتمنى لكما ان تدوم المحبة بينكما وتستمر حياتكما الزوجية السعيدة على طول العمر.

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  3. الزواج الناجح هو الابتعاد عن المشاكل وعدم تدخل العائلة فيما بينهما حتى يستمر الزواج في أحس ما يرام .

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  6. بدورنا نقول لكما عيد ميلاد سعيد بكل لغات العالم آدام الله لكما دوام الصحة والعافية والمسرات .

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