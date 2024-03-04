في عيد ميلاده.. أسامة رمزي لزوجته: “نتي هي العيد ديالي”
هبة بريس - القسم الفني
حرصت الطبيبة والمؤثرة أميرة مرتضى، على تهنئة زوجها الفنان أسامة رمزي، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت أميرة على حسابها بموقع “انستغرام” صورة تجمعها بزوجها علقت عليها “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وشريكي وبيتي، وقلبي ومكاني الآمن..أتمنى أن أمنحك السعادة التي تجلبها لي”.
ورد أسامة رمزي على تدوينة زوجته قائلا : “نتي هي العيد ديالي الزين”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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كان الأولى الاحتفال بتقديم هذه الكلمة العظيمة للام التي تبقى حبا بلا مقابل . لكن لظروف مادية لا نعلمها فضل رمزي تقديم التهنئة لزوجته
نتمنى لكما ان تدوم المحبة بينكما وتستمر حياتكما الزوجية السعيدة على طول العمر.
الزواج الناجح هو الابتعاد عن المشاكل وعدم تدخل العائلة فيما بينهما حتى يستمر الزواج في أحس ما يرام .
الزواج هو التفاهم بينهما هذآ هو الاحتفال بعيد الزواج.
عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت وزوجتك في منتهى السعادة.
بدورنا نقول لكما عيد ميلاد سعيد بكل لغات العالم آدام الله لكما دوام الصحة والعافية والمسرات .
عيد ميلاد سعيد يملؤه السعادة والبنين والبنات …