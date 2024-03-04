في عيد ميلاده.. أسامة رمزي لزوجته: “نتي هي العيد ديالي”

هبة بريس - القسم الفني

حرصت الطبيبة والمؤثرة أميرة مرتضى، على تهنئة زوجها الفنان أسامة رمزي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أميرة على حسابها بموقع “انستغرام” صورة تجمعها بزوجها علقت عليها “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وشريكي وبيتي، وقلبي ومكاني الآمن..أتمنى أن أمنحك السعادة التي تجلبها لي”.

ورد أسامة رمزي على تدوينة زوجته قائلا : “نتي هي العيد ديالي الزين”.

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