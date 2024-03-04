ق.تلى في حريق جديد في مبنى سكني في إسبانيا

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ليلة الأحد الاثنين في حريق شب بمبنى في فياخويوسا قرب أليكانتي بجنوب شرق إسبانيا، وذلك بعد عشرة أيام تقريبا على حريق حصد قتلى في المنطقة نفسها، بحسب ما أعلنت عنه السلطات.

وقال ناطق باسم الشرطة في تصريح صحفي إنه تم إبلاغ فرق الاغاثة عند الساعة 02:13 (الساعة 1:13 بتوقيت غرينيتش) بوجود “حريق في الطابق الحادي عشر من مبنى مؤلف من 24 طابقا” في فياخويوسا.

وقد تم إجلاء 120 شخصا ونقل 15 شخصا إصابتهم طفيفة إلى المستشفى بعد استنشاقهم للدخان.

وقال ناطق باسم السلطات الصحية في المنطقة، إن من بين هؤلاء شرطي محلي شارك في عمليات الإنقاذ، موضحا أن القتلى الثلاثة هم بالغان وطفل.

وأعلنت فرق الإطفاء عن إخماد الحريق عند الساعة 03:45، حيث تمكن سكان المبنى من العودة إلى شققهم صباح الاثنين، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وتأتي هذه المأساة الجديدة بعد عشرة أيام تقريبا على حريق ضخم في فالنسيا، كبرى مدن جنوب-شرق إسبانيا، والذي قضى على إثره عشرة أشخاص.

واندلع هذا الحريق بعد ظهر 22 فبراير المنصرم في مبنى مؤلف من 14 طابقا ويضم 138 شقة سكنية وانتشر بسرعة كبيرة في المبنى برمته.

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