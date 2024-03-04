بعد صرف الملايير على “البوليساريو”.. الجزائر تدعم 4 متشردين يروجون لـ”انفصال الريف”

هبة بريس - الرباط

بعد صرفها الملايير من أموال الشعب الجزائري المقهور، على مرتزقة جبهة “البوليساريو”، اختارت دولة الكابرانات، إعادة السيناريو مع 4 “متشردين” يروجون لـ”انفصال الريف”.

الجارة الشرقية، عمدت إلى التكفل بمجموعة من المتشردين بدولة هولندا، والتكلف بمصاريف تنقلهم وكراء شقة لهم بالجزائر، قبل دعوة مجموعة من الأبواق الإعلامية للإعلان عن ما سموه ب”تمثيلية الريف في الجزائر”.

دولة “الكابرانات” وبعد يقينها بقرب الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، والإعلان عن الوفاة الرسمية لأطروحة المرتزقة وقطاع الطرق، اختارت إعادة السيناريو بفتح ملف جديد بتحركات وتفاصيل أكثر غباء.

“الفيلم الجديد” لعصابة تبون وحاشيته، حكم عليه بالفشل قبل عرضه، وذلك بسبب تعرضه أبطاله “المتشردين” وداعميهم للسخرية، وعلى اعتبار أن أبناء هذا الوطن الحبيب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه يرفضون وبشدة أية محاولات لتقسيمه أو للترويج إلى انفصال أقاليمه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp