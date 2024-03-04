بعد صرف الملايير على “البوليساريو”.. الجزائر تدعم 4 متشردين يروجون لـ”انفصال الريف”
بعد صرفها الملايير من أموال الشعب الجزائري المقهور، على مرتزقة جبهة “البوليساريو”، اختارت دولة الكابرانات، إعادة السيناريو مع 4 “متشردين” يروجون لـ”انفصال الريف”.
الجارة الشرقية، عمدت إلى التكفل بمجموعة من المتشردين بدولة هولندا، والتكلف بمصاريف تنقلهم وكراء شقة لهم بالجزائر، قبل دعوة مجموعة من الأبواق الإعلامية للإعلان عن ما سموه ب”تمثيلية الريف في الجزائر”.
دولة “الكابرانات” وبعد يقينها بقرب الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، والإعلان عن الوفاة الرسمية لأطروحة المرتزقة وقطاع الطرق، اختارت إعادة السيناريو بفتح ملف جديد بتحركات وتفاصيل أكثر غباء.
“الفيلم الجديد” لعصابة تبون وحاشيته، حكم عليه بالفشل قبل عرضه، وذلك بسبب تعرضه أبطاله “المتشردين” وداعميهم للسخرية، وعلى اعتبار أن أبناء هذا الوطن الحبيب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه يرفضون وبشدة أية محاولات لتقسيمه أو للترويج إلى انفصال أقاليمه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
34 تعليقات
المغرب كان السباق مع القبايل
كل ذلك من أجل أبعاد النظر عن جمهورية القبايل
يقول المثل الشعبي ” المال السايب يعلم السرقة ” النظام العسكري الجزائري الحاكم منذ حصوله على الارستقلال وهو يصرف الاموال الطائلة من اجل التحرش بسيادة وأمن واستقرار ووحدة المغربالترابية لكن النتيجة واحدة ووحيدة المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها . ولأن المغاربة يؤمنون أن للاوطان حرمة لا يبيعها إلا خائن غبي معتوه فلا خوف من الاغبياء الخائنين .
فعلا بعد الهزيمة المدوية وقرب اندثار اطروحة الجبهة الارهابية البويساريو.. يريد الخونةتحريك الريف المغربي وهذا محال فالمنلكة الشريفة من طنجة الى تمبوكتو متماسكة فنحن نريد المغرب الشرقي واستقلال دولة القبايل الشقيقة…. والكابرانات الخونة المرضى الى مزبلة التاريخ
الكبرانات العجزة قوم هبل لادين لاملة لاعقل لاديبلوماسية لااخلاق لاسياسة لامبادء ياءمة ضحكت من جهلها الامم والصحراء الشرقية في طريقها إلى الوطن الام سلما او حربا وعاش الجيش الملكي ولاعاش الخونة المجرمين الذين قتلوا ٢٥٠٠٠٠جزاءري في العشرية السوداء نهايتكم كنهاية بوتخريقة الكرسي المتحرك ثم الى القبر ثم الى الجحيم .
خاص ريافا ينوضولهم .. ماشي لخوتهم للحكومة الجزاءرية التي تطلق عليهم اخبار لا تناسبهم و لا تليق بهم و تستظيف على ارضها من هب و دب … فلماذا لا تستظيف انفصاليي القباءل و الطوارق و الازواد و غيرها فهي لا تستقبل الا المعاديين للمغرب . ستندم على فعلتها فهي لا تدرك خطورة هذا الفعل …..
يوجد مجموعة من الانفصاليين في كل من بلجيكا وھولندا لكن تاثيرھم ووزنھم اخف من الريشة المطلوب من كل المغاربة الاحرار تطويقھم من خلال نقاش وحدوي ينتصر لمغربنا من طنجة الى الكويرة
هذا أكبر دليل على افلاسهم سياسيا و أخلاقيا هؤلاء القوم لا يستطيعون العيش بدون معادات الآخر ليس المغرب فحسب هم بأنفسهم اعجاء لبعض لم يمر يوم أو اسبوع إلا وتسمع أحد منهم بالسجن أو بالمقبرة إنه نظام يقتات على الأزمات متوفوق على الحمرة و البعرة هذا كله ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار
المغرب في ريفه والريف في مغربه، لا نعرفهم ولا نعترف بهم ما داموا خارج الوطن فلتتكفل بهم الجزائر بمال شعبها،
لي داروا الكابرانات في البوليزاريوا. هو لي غايدروا لهاذ الخونة ديال الفايسفوك.وفي نفس الوقت رسالة الفهايمية لي عندنا في البلاد يدافعون عن خاوخاو… للذين يتكلمون معنا بكلمة التطبيع. هالصهاينة الحقيقيين بجوارنا.منذ ان وضعهم المستعمر وهم يخططون ليل نهار لتقسيمنا.
اقسم بالله ان في الريف شرفاء لا نهاية لهم فس حب وطنهم وانا اعرفهم فعلا هناك فساد في بلدي هناك مشاكل ولا كن لا نلجأ للخيانة والترامي في حضن العدو لحل المشاكل هذا ضعف وسخ الدار يبقى في الدار .وتحية لشرفاء بلدي وعاش المغرب من طنجة إلى لكويرة ولا عاش من خانه ولا عاش من افسد فيد
هؤلاء مجموعة من النصابة استغلو غباء الكابرانات وكرههم للمغرب وبدؤو يأكلون ويشربون ويؤخذون أموال طاءلة من الكابرانات مقابل تتميم مسلسل البوليزاريو…..الذي أوشك على النهاية لأنه في حلقاته الأخيرة…..
آخر ايام شنخريحة.المغرب العظيم جبل لا يهزه الريح.شامخ يملكه الحكيم وشعبه الأبي.ايام الكابرانات في خطر.لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.عاشت الجزائر حرة بجانب المملكة المغربية الخالدة في سلام وأمان.
ينبغي المطالبة بالصحراء الشرقية