بعد صرف الملايير على “البوليساريو”.. الجزائر تدعم 4 متشردين يروجون لـ”انفصال الريف”
بعد صرفها الملايير من أموال الشعب الجزائري المقهور، على مرتزقة جبهة “البوليساريو”، اختارت دولة الكابرانات، إعادة السيناريو مع 4 “متشردين” يروجون لـ”انفصال الريف”.
الجارة الشرقية، عمدت إلى التكفل بمجموعة من المتشردين بدولة هولندا، والتكلف بمصاريف تنقلهم وكراء شقة لهم بالجزائر، قبل دعوة مجموعة من الأبواق الإعلامية للإعلان عن ما سموه ب”تمثيلية الريف في الجزائر”.
دولة “الكابرانات” وبعد يقينها بقرب الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، والإعلان عن الوفاة الرسمية لأطروحة المرتزقة وقطاع الطرق، اختارت إعادة السيناريو بفتح ملف جديد بتحركات وتفاصيل أكثر غباء.
“الفيلم الجديد” لعصابة تبون وحاشيته، حكم عليه بالفشل قبل عرضه، وذلك بسبب تعرضه أبطاله “المتشردين” وداعميهم للسخرية، وعلى اعتبار أن أبناء هذا الوطن الحبيب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه يرفضون وبشدة أية محاولات لتقسيمه أو للترويج إلى انفصال أقاليمه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
لا يوجد فى الريف الا الجفاف والقحط فمادا ياكلون ويشربون لولا المغرب متحد بولساريو ومتشردي الريف اكلى حشيش الكبرنات مساكين عاش الملك وعاش المغرب متحد.
بعد صرفها الملايير من أموال الشعب الجزائري المقهور
لا عليكم، فهم يناورون في الماضي.
هذا بعد يقينها بقرب الطي النهائي لملف الصحراء المغربية
ههه الجزائر أصبحت مجرد أضحوكة
لماذا هي تقوم بكل هذه التفاهات هل تستفيد منها
وستقول في الاخير بأن لا علاقة لها بالصحراء المغربية و بمسرحية انفصاليي الريف دولة الجزائر اصبحت أضحوكة العالم
المغرب كان السباق مع القبايل
كل ذلك من أجل أبعاد النظر عن جمهورية القبايل
يقول المثل الشعبي ” المال السايب يعلم السرقة ” النظام العسكري الجزائري الحاكم منذ حصوله على الارستقلال وهو يصرف الاموال الطائلة من اجل التحرش بسيادة وأمن واستقرار ووحدة المغربالترابية لكن النتيجة واحدة ووحيدة المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها . ولأن المغاربة يؤمنون أن للاوطان حرمة لا يبيعها إلا خائن غبي معتوه فلا خوف من الاغبياء الخائنين .
الكبرانات العجزة قوم هبل لادين لاملة لاعقل لاديبلوماسية لااخلاق لاسياسة لامبادء ياءمة ضحكت من جهلها الامم والصحراء الشرقية في طريقها إلى الوطن الام سلما او حربا وعاش الجيش الملكي ولاعاش الخونة المجرمين الذين قتلوا ٢٥٠٠٠٠جزاءري في العشرية السوداء نهايتكم كنهاية بوتخريقة الكرسي المتحرك ثم الى القبر ثم الى الجحيم .
خاص ريافا ينوضولهم .. ماشي لخوتهم للحكومة الجزاءرية التي تطلق عليهم اخبار لا تناسبهم و لا تليق بهم و تستظيف على ارضها من هب و دب … فلماذا لا تستظيف انفصاليي القباءل و الطوارق و الازواد و غيرها فهي لا تستقبل الا المعاديين للمغرب . ستندم على فعلتها فهي لا تدرك خطورة هذا الفعل …..
يوجد مجموعة من الانفصاليين في كل من بلجيكا وھولندا لكن تاثيرھم ووزنھم اخف من الريشة المطلوب من كل المغاربة الاحرار تطويقھم من خلال نقاش وحدوي ينتصر لمغربنا من طنجة الى الكويرة
هذا أكبر دليل على افلاسهم سياسيا و أخلاقيا هؤلاء القوم لا يستطيعون العيش بدون معادات الآخر ليس المغرب فحسب هم بأنفسهم اعجاء لبعض لم يمر يوم أو اسبوع إلا وتسمع أحد منهم بالسجن أو بالمقبرة إنه نظام يقتات على الأزمات متوفوق على الحمرة و البعرة هذا كله ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار