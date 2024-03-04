إختيار حارس الوداد ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا

إختيار حارس الوداد ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا

2024-03-04 / 11:17
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تواجد مهدي مفتاح، حارس مرمى الوداد الرياضي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واختارت منصة “سوفا سكور” حارس مرمى الوداد ضمن تشكيلة الأسبوع، بعد تألقه أمام آسيك ميموزا الإيفواري، حيث خرج من المباراة بشباك نظيفة.

يشار إلى أن الوداد الرياضي أنهى مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في المركز الثالث، ليودع بذلك المسابقة مبكرا.

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