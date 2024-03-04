صادرات قطاع الطيران المغربية تحقق أرقاما قياسية و تتجاوز مبيعات الفوسفاط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أفاد مكتب الصرف في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن صادرات المغرب ارتفعت خلال بداية السنة و خاصة صادرات قطاع الطيران.
و أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 23% لتبلغ 1,89 مليار درهم، مسجلة بذلك أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بحوالي 17,5% و بلغت رقم 6,2 مليار درهم.
كما ارتفعت صادرات المغرب من الأجهزة الإلكترونية والكهرباء بزائد 13,3% إلى 1,98 مليار درهم، و صادرات قطاع السيارات بزائد 8,3% إلى 10,84 مليار درهم، ثم صادرات النسيج والجلد بزائد 2,8% إلى 3,58 مليار درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
يبدو أنها تجاوزت مبيعات الفوسفاط
صادرات المغرب ارتفعت خلال بداية السنة و خاصة صادرات قطاع الطيران
مسجلة بذلك أقوى ارتفاع في الصادرات
من المهم التركيز اكثر على هذا القطاع
Mezyane Mezyane saraha
نتمنى من الدولة ان تقتسم علينا من مبيعات الفوسفاط ما دامت صناعة الطيران تجاوزت مبيعات المادة الأولى .
نتكلم عن النسبة ؛ كان لا بد من الاحد بعين الاعتبار القيمة ؛6 مليار تقارن ب 1 مليار درهم.