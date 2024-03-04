“مـاركا”: المنتخب المغربي أرسل وثائق رسمية لريال مدريد لاستدعاء دياز

هبة بريس - القسم الرياضي

كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة “ماركا”، اليوم الإثنين، أن “مسؤولي منتخب المغرب أرسلوا وثائق رسمية لريال مدريد لإخبارهم باستدعاء إبراهيم دياز لقائمة أسود الأطلس”.

وكانت صحيفة “آس”، ذكرت سابقًا أن “دياز” يضع اللمسات الأخيرة على انضمامه لتمثيل منتخب المغرب.

وأضافت دياز اختار منذ فترة تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا، بعدما دافع عن ألوان “الماتادور” في منتخبات الناشئين والشباب.

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