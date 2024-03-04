“مـاركا”: المنتخب المغربي أرسل وثائق رسمية لريال مدريد لاستدعاء دياز
هبة بريس - القسم الرياضي
كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة “ماركا”، اليوم الإثنين، أن “مسؤولي منتخب المغرب أرسلوا وثائق رسمية لريال مدريد لإخبارهم باستدعاء إبراهيم دياز لقائمة أسود الأطلس”.
وكانت صحيفة “آس”، ذكرت سابقًا أن “دياز” يضع اللمسات الأخيرة على انضمامه لتمثيل منتخب المغرب.
وأضافت دياز اختار منذ فترة تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا، بعدما دافع عن ألوان “الماتادور” في منتخبات الناشئين والشباب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
دياز يضع اللمسات الأخيرة على انضمامه لتمثيل منتخب المغرب
اختار منذ فترة تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا
Mli khtar lmontakhab rah mezyana
هذآ افضل اختيار قام به دياز
Blasto rah kayna fl montakhab o madmona
مزيدا من ضياع الميزانية الشعب وضياع الوقت وتلهية الشعب