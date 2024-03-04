تصنيف: المغرب ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم

2024-03-04 / 10:28
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هبة بريس

حقق المغرب تقدما في تصنيفه على مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، ليحتل المرتبة 50 بين الدول الأكثر تأثيرا في العالم.

وكسبت المملكة خمسة مراكز مقارنة بنسخة 2023 من هذا التصنيف الدولي الذي يصدره مكتب “براند فاينانس” البريطاني، ويخص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ومجددا، حافظ المغرب هذه السنة على مكانته في صدارة الدول المغاربية وعلى منصة الدول الأكثر تأثيرا في إفريقيا.

وفي تحليلها للبيانات المتعلقة بالمغرب، يسلط المكتب البريطاني الضوء على التطور “الملحوظ” لمؤشر “المستقبل المستدام”، الذي سجل قفزة بعشرة مراكز.

كما تعزز أداء المغرب حسب “براند فاينانس” بفضل نتائجه في فئتي “الإعلام والاتصال” و”العلم والتعليم” اللتين شهدتا زيادة بثمانية وأربعة مراكز على التوالي.

ويقيم المكتب البريطاني القوة الناعمة بموجب عدة مؤشرات تشمل الأعمال والتجارة والحكامة والعلاقات الدولية والتراث الثقافي والاعلام والاتصال والتعليم والعلوم والقيم…

وعلى المستوى الدولي، ظلت الولايات المتحدة في صدارة التصنيف، متقدمة على المملكة المتحدة والصين، ثم اليابان وألمانيا.

ويتم هذا التصنيف على أساس المسوحات الميدانية وكذلك المقابلات التي يجريها خبراء من المكتب البريطاني، والتي تشمل عينة مكونة من أكثر من 100000 مستجوب.

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‫4 تعليقات

  2. حافظ هذه السنة على مكانته في صدارة الدول المغاربية وعلى منصة الدول الأكثر تأثيرا في إفريقيا

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  3. يقيم المكتب البريطاني القوة الناعمة بموجب عدة مؤشرات تشمل الأعمال والتجارة والحكامة والعلاقات الدولية والتراث الثقافي والاعلام والاتصال والتعليم و غيرها

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