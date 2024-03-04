وفاة الفنان المصري جميل برسوم
أعلن رئيس المركز الكاثوليكي في مصر الأب بطرس دانيال، وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.
وكتب الأب بطرس عبر صفحته، قائلًا: الراحة الأبدية أعطه يارب بنورك الدائم فلتضيء له وليستريح فى سلام آمين، نقدم تعازينا القلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.
يذكر أن الفنان جميل برسوم قد تم تكريمه قبل وفاته بأيام، حيث كشف تفاصيل دخوله مجال الفن من خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة “دي إم سي” حيث قال: “كنت أدرس في المعهد العالى الزراعى وظللت عامين فيه ثم انتقلت لمعهد الفنون المسرحية، وكان والدي يريد أن أعمل في مهنة أحصل فيها على مرتب ومعاش فقلت له سأحصل على مرتب ومعاش، وشاهدت الفنان محمود الحديني وهو من جيلي وأحببت مجال الفن”.
وتابع جميل برسوم: “تخرجت من معهد الفنون المسرحية وكانت دفعتي محمد كامل ومحمد العربي وسعاد نصر، وشاهدني سمير العصفوري فجاء لي وطلب مني أن أحضر ورقي لمسرح الطليعة وعينت فيه ثم انتقلت للتمثيل في التليفزيون “.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحمه واغفر له
لا اله الا الله وحده لاشريك له
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وإلحقنا به بحسن الخاتمة.
ترك بصمة واضحة في مجال الكاثوليكي رحمه الله تعالى بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد جميل برسوم إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان.
كان الفقيد يمتاز بالخلق الحسن والتواضع رحمه الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
لقد امتع جمهوره بأعماله الفنية الراقية وترك بصمة رائعة جدا طالبين له المغفرة والرحمة .
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي إن لله وإن إليه راجعون.