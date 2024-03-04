وفاة الفنان المصري جميل برسوم

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس المركز الكاثوليكي في مصر الأب بطرس دانيال، وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

وكتب الأب بطرس عبر صفحته، قائلًا: الراحة الأبدية أعطه يارب بنورك الدائم فلتضيء له وليستريح فى سلام آمين، نقدم تعازينا القلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.

يذكر أن الفنان جميل برسوم قد تم تكريمه قبل وفاته بأيام، حيث كشف تفاصيل دخوله مجال الفن من خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة “دي إم سي” حيث قال: “كنت أدرس في المعهد العالى الزراعى وظللت عامين فيه ثم انتقلت لمعهد الفنون المسرحية، وكان والدي يريد أن أعمل في مهنة أحصل فيها على مرتب ومعاش فقلت له سأحصل على مرتب ومعاش، وشاهدت الفنان محمود الحديني وهو من جيلي وأحببت مجال الفن”.

وتابع جميل برسوم: “تخرجت من معهد الفنون المسرحية وكانت دفعتي محمد كامل ومحمد العربي وسعاد نصر، وشاهدني سمير العصفوري فجاء لي وطلب مني أن أحضر ورقي لمسرح الطليعة وعينت فيه ثم انتقلت للتمثيل في التليفزيون “.

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