محكمة البيضاء تبيع أشهر فندق بالمحمدية بقيمة 16 مليار و نصف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أقرت المحكمة التجارية بالبيضاء بيع أحد أشهر فنادق المحمدية و الذي يطل على كورنيش المركز وسط المدينة و هو فندق “أفانتي بيتش” أو “سامير” سابقا.
و يأتي قرار تجارية البيضاء في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير (أعضاء المجلس الإداري)، حيث قررت المحكمة بحكم قطعي بيع فندق أفانتي بيتش التابع لشركة سامير لمالكها محمد الحسين العمودي.
و قررت المحكمة اختيار العرض المقدم من طرف شركة aylis Fedala بخصوص تفويت جميع الأصول التابعة للشركة الفندقية سامير أفانتي والمحدد في 165 مليون درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
من يشتري أنا موجود بالقرب منه هههههههههههه.
ربما انه في المزاد العلني اشتروا قبل فوات الاوان هههههههههههه.
من وراء ذالك ربما والله اعلم افلاسه وهذا ما جعله يبيعه …
Mezyane Mezyane saraha
بنكيران هو من يستطيع شرائه يجب عليه ان يسرع في شرائه قبل أن تفوت الفرصة له ويصبح على ما فعل نادم.
Ahsen haja ghaydiro
ولكن لماذا قاموا ببيعه
هاد الفندق تم تفويته لشركة تابعة ل ايت منا رئيس السابق لشباب المحمدية بمبلغ 165 مليار بطريقة غير عادلة ولم يطبق فيها القانون العام الصفقات