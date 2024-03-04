محكمة البيضاء تبيع أشهر فندق بالمحمدية بقيمة 16 مليار و نصف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقرت المحكمة التجارية بالبيضاء بيع أحد أشهر فنادق المحمدية و الذي يطل على كورنيش المركز وسط المدينة و هو فندق “أفانتي بيتش” أو “سامير” سابقا.

و يأتي قرار تجارية البيضاء في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير (أعضاء المجلس الإداري)، حيث قررت المحكمة بحكم قطعي بيع فندق أفانتي بيتش التابع لشركة سامير لمالكها محمد الحسين العمودي.

و قررت المحكمة اختيار العرض المقدم من طرف شركة aylis Fedala بخصوص تفويت جميع الأصول التابعة للشركة الفندقية سامير أفانتي والمحدد في 165 مليون درهم.

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