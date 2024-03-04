معبر الجزائر “الكرتوني” يفشل في منافسة معبر الكركرات على السوق الإفريقية

2024-03-04 / 09:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قبل أيام، أطلق “تبون” رئيس الجزائر أشغال تشييد معبرا حدوديا مع موريتانيا و ذلك في محاولة يائسة من بلاد العسكر للتنافس مع المغرب الذي بات الممون الأول للسوق الإفريقية.

و حاول إعلام الجزائر التسويق للمعبر “الورقي” بتجييش الآلة الاعلامية و الدعائية لكتائب “السخافة” الموجهة من خلال عناوين من قبيل أن معبر الجزائر مع موريتانيا سيتسبب في شلل معبر الكركرات.

و تناسى إعلام الجزائر أن بلادهم لا تحقق حتى الاكتفاء الذاتي لشعبها فيما يتعلق بالخضر و الفواكه و المواد الغذائية كالزيت و الحليب و الأرز و القمح و هلم جرا، فماذا ستصدر لموريتانيا و باقي دول القارة غير الوهم طبعا؟

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‫6 تعليقات

  3. الحمدلله الأسواق المغربية عرفت انخفاض في أسعار الخضر والفواكه وذالك بفضل الدول الأوروبية موريتانيا التي رفضوا الخضروات المغربية أن تمر عبرهم.

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  4. هناك معابير من أجل تصدير الخضروات المغربية لا داعي ان ترسلها عبر معبر الجزائر نحن نرفض التعامل مع النظام العسكري الإرهابي الجزائري.

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  5. منافسة شرسة بين الجزائر فلا داعي لها ، أفضل معبر موريطانيا أفضل بكثير من معبر الجزائر عبر الكركرات والفاهم يفهم.

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