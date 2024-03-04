معبر الجزائر “الكرتوني” يفشل في منافسة معبر الكركرات على السوق الإفريقية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قبل أيام، أطلق “تبون” رئيس الجزائر أشغال تشييد معبرا حدوديا مع موريتانيا و ذلك في محاولة يائسة من بلاد العسكر للتنافس مع المغرب الذي بات الممون الأول للسوق الإفريقية.
و حاول إعلام الجزائر التسويق للمعبر “الورقي” بتجييش الآلة الاعلامية و الدعائية لكتائب “السخافة” الموجهة من خلال عناوين من قبيل أن معبر الجزائر مع موريتانيا سيتسبب في شلل معبر الكركرات.
و تناسى إعلام الجزائر أن بلادهم لا تحقق حتى الاكتفاء الذاتي لشعبها فيما يتعلق بالخضر و الفواكه و المواد الغذائية كالزيت و الحليب و الأرز و القمح و هلم جرا، فماذا ستصدر لموريتانيا و باقي دول القارة غير الوهم طبعا؟تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
سيصدرون طاءر اللقلاق
الجزائر تصدر البنزين وليس الخضروات هههههههههههه.
الحمدلله الأسواق المغربية عرفت انخفاض في أسعار الخضر والفواكه وذالك بفضل الدول الأوروبية موريتانيا التي رفضوا الخضروات المغربية أن تمر عبرهم.
هناك معابير من أجل تصدير الخضروات المغربية لا داعي ان ترسلها عبر معبر الجزائر نحن نرفض التعامل مع النظام العسكري الإرهابي الجزائري.
منافسة شرسة بين الجزائر فلا داعي لها ، أفضل معبر موريطانيا أفضل بكثير من معبر الجزائر عبر الكركرات والفاهم يفهم.
هناك طريقة سهلة وسريعة من آجل التصدير وهي عبر الطائرة ههههههههههههه