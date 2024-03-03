الدوري الإسباني.. برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيك بيلباو

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي “سان ماميس”.

ولم يستغل برشلونة تعادل ريال مدريد ضد فالنسيا (2-2)، وخسارة جيرونا ضد مايوركا بهدف دون رد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

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