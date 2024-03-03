بنكيران يهدد بـ”مسيرة مليونية” بسبب تعديلات مدونة الأسرة
هبة بريس - الرباط
هدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، بتنظيم مسيرة “مليونية”، من أجل التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة.
واعتبر بنكيران ان تعديلات مدونة الأسرة تتعارض مع الدين والدستور ومع التأطير الملكي، ومع ما يريده المواطنون وما تؤكده استطلاعات الرأي حول تشبث المغاربة بإصلاح المدونة وفق المرجعية الإسلامية.
ووجه بنكيران، خلال مهرجان حزبه حول إصلاح مدونة الأسرة، انتقاداته لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مخاطبا لشكر وبنعبد الله قائلا: “ردو البال بينكم وبين الله.. و سأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
41 تعليقات
الكثير من المغاربة مع ادخال تعديلات على مدونة الأسرة على اساس ان يكون اللجوء لها إختياري حسب ظروف كل واحد … مع الإبقاء طبعا على حرية إختيار أساس التشريعات الإسلامية كأساس واختيار حسب رغبة بقية المجتمع المغربي …
فكما يتمتع اليهود بالمغرب كفئة من المجتمع بحقوقهم ومدونتهم هناك فئات أخرى لا تجد نفسها في منظومة الشريعة الإسلامية وعليه يجب فتح نافدة لهم عبر التنصيص على على العقود الإضافية والوصية … وكيف نقولوا … كل شاة تتعلق من رجلها …