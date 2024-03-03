بنكيران يهدد بـ”مسيرة مليونية” بسبب تعديلات مدونة الأسرة

2024-03-03 / 23:59
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هبة بريس - الرباط

هدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، بتنظيم مسيرة “مليونية”، من أجل التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة.

واعتبر بنكيران ان تعديلات مدونة الأسرة تتعارض مع الدين والدستور ومع التأطير الملكي، ومع ما يريده المواطنون وما تؤكده استطلاعات الرأي حول تشبث المغاربة بإصلاح المدونة وفق المرجعية الإسلامية.

ووجه بنكيران، خلال مهرجان حزبه حول إصلاح مدونة الأسرة، انتقاداته لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مخاطبا لشكر وبنعبد الله قائلا: “ردو البال بينكم وبين الله.. و سأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.

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‫25 تعليقات

  1. اللهم احفظ بلدنا من هذه السموم والدسائس التي يريدون العلمانيون واليساريون الشيوعيون تثبيتها وشرعنتها رغم أنوف المغاربة المسلمين وهي تشريعات ما أتى الله بها من سلطان. ونحن كمغاربة مسلمون لا نقبل ولا نرضى بذلك مما سيجر البلاد إلى الفتنة والفوضى لا قدر الله.

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