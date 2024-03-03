بنكيران يهدد بـ”مسيرة مليونية” بسبب تعديلات مدونة الأسرة
هبة بريس - الرباط
هدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، بتنظيم مسيرة “مليونية”، من أجل التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة.
واعتبر بنكيران ان تعديلات مدونة الأسرة تتعارض مع الدين والدستور ومع التأطير الملكي، ومع ما يريده المواطنون وما تؤكده استطلاعات الرأي حول تشبث المغاربة بإصلاح المدونة وفق المرجعية الإسلامية.
ووجه بنكيران، خلال مهرجان حزبه حول إصلاح مدونة الأسرة، انتقاداته لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مخاطبا لشكر وبنعبد الله قائلا: “ردو البال بينكم وبين الله.. و سأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
19 تعليقات
تهديد بنكيران بمسيرة مندد يمكن مقابلتها بتوقيف سبعة ملايين التي استفاد منها بطريقة عجيبة
يعني يريد أن يفرض ما يريد على الشعب رغما عن ما يريده الشعب….أليست هده دكتاتورية السيد بن كيران؟؟؟؟؟؟
المغرب بلد اسلامي مهما حولت الأحزاب العلمانية في المغرب بتغيره لن يفلحو
الحق معاك اسي بن كيران
نحن من أهل السنة والجماعة فمن يسعى وراء تشتيت الأمة نسأل الله عز وجل أن يشتت شملهم ويرينا فيهم ما يسرنا ويحزنهم. فالمغاربة مسلمين ولا يقبلون إلا بما جاء به الإسلام.
المغرب بلد إسلامي وسيبقى اسلاميا…
اي تعديل يتعارض مع الشريعة سنقف له بالمرصاد وبكل قوة لن يمر لن يمر لن يمر.لان الياساريين منذ القدم كانوا في صراع مع النظام وعندما انهزموا أرادوا ان يذخلوا في صراع مع الشعب.
اللهم ردنا اليك ردا جميلا….
نعم كلامه صحيح تماما لا نقبل هذا الشئ
Le monde a changé, celui qui mérite vraiment l’héritage c’est les filles,
On ne doit pas se cacher derrière les procurations
Le Maroc c’est un pays musulam. انتهى الكلام
احب من أحب وكره من كره انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ ن هؤلاء متشبعون بحرية لا يعترف بها الإسلام ويخوظون في حرية غيرهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
ينبغي أن يعلو صوت المسلمين بالرفض لكل مايمس شرعنا وثقاتنا الدينية على مذهب مالك رحمه الله
انه ينعق حتى يقول ل الدولة كما يصفها هو انا هنا انا هنا قولو لي برد السوق فانت مهم وقد يتبعك ملايير الناس ..وفي الوقت نفسه يبرر الملايين والحرس والسيارة
اللهم احفظ المغاربة من الدساءس
نسأل الله السلامة و العافية والله لن نقف لهؤلاء الحثالة ان يدمروا بلادنا وشريعتنا و عقيدتنا نحن بلد مسلم و مرجعيته الاسلام و لا نقبل الا بما انزل الله و عاش الملك
يا السي بن كيران كنت رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات وانت تعرف ان الوعد والوعيد من سمات الضعفاء الفاشلين فالرجاء ان ان تبقى مسؤولا عن خطاباتك وتدخلاتك وشعاراتك ولا تتحث بلسم المغاربة كلما خرجت تخطب في اتباعك .
المملكة المغربية بلد مسلم رغم كيد اليساريين والعلمانيين الذين يريدون تطبيق تصوراتهم واعتقاداتهم الشيوعية الملحدة علينا كشعب مغربي مسلم ولو كره الحاقدون والكافرون ونحن لهم كشعب مغربي أصيل بالمرصاد.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه المجموعة ومن يواليها ويدفعها لتثبيت هذه المعتقدات الباطلة علينا كشعب مسلم وهي بهذا كله تريد زرع الفتنة والإصطدام والفوضى بين المغاربة.
اللهم احفظ بلدنا من هذه السموم والدسائس التي يريدون العلمانيون واليساريون الشيوعيون تثبيتها وشرعنتها رغم أنوف المغاربة المسلمين وهي تشريعات ما أتى الله بها من سلطان. ونحن كمغاربة مسلمون لا نقبل ولا نرضى بذلك مما سيجر البلاد إلى الفتنة والفوضى لا قدر الله.