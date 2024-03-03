مشاركة مميزة لفاطم الفيلالي الإدريسي خلال الاسبوع الوطني للصناعة التقليدية

2024-03-03 / 23:31
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فاطم الفيلالي الإدريسي دائماً تبرز بتصاميمها الفريدة والراقية، ومشاركتها في الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية كانت مميزة حقاً. تصاميمها التقليدية تجسد الأناقة والفخامة، ولا شك أن حضورها ساهم في إبراز مواهب المصممين المحليين وجذب الانتباه إلى تراث الصناعة التقليدية في المغرب.

حضور متألق و مشاركة مميزة للمصممة العالمية فاطم الفيلالي الإدريسي خلال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية. في جو يتميز بالفخامة شهدت أمسية الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية عرض افخم القفاطين التقليدية من تصميم فاطم الفيلالي الإدريسي والتي حيكت من اثواب مغربية عريقة و لها تاريخ في مجال الصناعة التقليدية.

ويندرج الاسبوع الوطني للصناعة التقليدية في إطار المبادرات الهادفة التي لطالما قدمتها وزارة السياحة و الصناعة التقليدية لدعم القطاع بصفة عامة و الصانع بصفة خاصة والترويج لمصممي الأزياء المحليين والإقليميين في العالم.

حيث تمثل علامة “دار فاطم”، التي تجسد بصمة مميزة منذ أزيد من عشرين سنة. وتم خلال هذه الأمسية عرض تشكيلة تختزل الأناقة والفخامة في آنٍ واحد، وتعكس طابعها الكلاسيكي الراقي من خلال تطريزات غنية وتفاصيل ناعمة وتصاميم أنثوية تفيض بفخامة ملكية. وافتتحت العرض أمام جمهور من الضيوف المميزين، و على رأسهم السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة الصناعة التقليدية وسفراء وشخصيات اجتماعية بارزة حضرت لتشهد هذا الحفل الأنيق بكل المقاييس.

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