نهضة بركان يفوز على الملعب المالي ويحسم صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية

تفوق نهضة بركان على ضيفه الملعب المالي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الأحد، لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

افتتح باسيني التسجيل لنهضة بركان في الدقيقة 37، ثم اضاف الزغودي ثاني الأهداف في الدقيقة 86، قبل أن يسجل المرابط الهدف الثالث في الدقيقة 90.

هذا الفوز حسم به نهضة بركان صدارة المجموعة الرابعة لصالحه برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد الملعب المالي عند 10 نقاط في المركز الثاني.

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