طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس -
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 16 ملمترا
– تطوان: 12 ملم
– شفشاون: 07 ملم
– القنيطرة وسلا: 05 ملم
– الرباط والمحمدية والعرائش وسيدي سليمان وبن سليمان: 03 ملم
– الحسيمة: ملمتران
– الدار البيضاء وتيط مليل والجديدة ومكناس والناظور: أقل من ملمتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp