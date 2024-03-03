طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس -

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 16 ملمترا

– تطوان: 12 ملم

– شفشاون: 07 ملم

– القنيطرة وسلا: 05 ملم

– الرباط والمحمدية والعرائش وسيدي سليمان وبن سليمان: 03 ملم

– الحسيمة: ملمتران

– الدار البيضاء وتيط مليل والجديدة ومكناس والناظور: أقل من ملم

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